Česká národní banka je zjevně velice pořádkumilovná. Vývoj úrokových sazeb během letošního roku byl až roztomile uspořádaný. Hlavní (repo) sazba se snižovala na každém měnověpolitickém zasedání. Nejdříve čtyřikrát vždy o dva (čtvrtbodové) stupně, pak třikrát o jeden. Těm, kterým tu jedno snížení chybí do symetrie s těmi čtyřmi, můžeme započítat jednostupňové snížení na samém konci loňska. Tehdy skončil dlouhý, osmnáctiměsíční vrchol sazeb na kulatých 7,00 a za rok jsme doklesali na dnešní 4,00 procenta. Takto kulatá je sazba poprvé za celý rok – a „snad i proto“ na ní musela nyní zůstat. ČNB tak ve středu poprvé nesnížila úrokovou sazbu – přesně rok poté, co se snižováním začala. Vše zůstalo skvěle symetrické.

Co to znamená? Úložky bank u ČNB jim teď ponesou o 43 procent méně než loni (snížení o tři procentní body ze sedmi procent). Klesly také sazby, za které banky půjčují firmám. „Tříměsíční PRIBOR“ se ale od 14denních sazeb ČNB odvíjí nepřímo: Loni byl lehce vyšší, nyní zas nižší. Tyto peníze tak zlevnily ještě více – ale ve splátkách firemních úvěrů jen polovičně. Druhou polovinu totiž dělá riziková prémie firmy – a ta neklesla. Do hypoték se to snižování promítlo nejméně: jsou to ještě delší peníze.

A proč se tedy ve čtvrtek snižování ukončilo – tedy doufejme spíš, že jen přerušilo? Protože nejsme v USA. Tamní centrální banka dostala do vínku dva úkoly: nízkou inflaci a vysoký růst. Proto ve středu sazbu o stupeň snížila. Bojí se inflace jako ta naše, ale smí se bát nízkého růstu. To ta naše nesmí. V popisu práce má jen inflaci (a k růstu smí přihlížet „jen ve volném čase“). A i když ekonomové v ČNB vědí, že česká ekonomika by potřebovala nižší sazby, když je stále spolu s Německem od začátku covidu nejméně rostoucí ekonomikou, nesmí si to připouštět. Ba naopak – obnovení růstu by teď hrozilo zvýšením inflace! A včerejší snížení sazeb by oslabilo korunu, což by inflaci mohlo přitáhnout z dovozu.

Po zastavení poklesu a po varování, ať s mnoha poklesy v příštím roce 2025 nepočítáme, může teď koruna posílit. Pokud si na Nový rok připijete v zahraničí, ušetříte. Pour féliciter.