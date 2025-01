Zvolení Donalda Trumpa v Kremlu přivítali, ale nikoliv proto, že by od něj čekali ústupky ve svůj prospěch. Ruský prezident Vladimir Putin považuje Trumpa za symptom úpadku Spojených států. A očekává, že zároveň s tím bude zásadně oslabovat síla celého Západu, který je podle něj nesmiřitelným ruským nepřítelem. Tvrdí to ve své analýze prestižní výzkumný institut European Council on Foreign Relations.

Poslední vývoj jako by Putinovi dával v mnohém za pravdu. Trump hrozí celní válkou celému světu včetně klíčových spojenců v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Některé z těchto partnerů otevřeně „trollí“ – Kanaďany vyzývá, aby se stali součástí USA, Dánům nabízí odkoupení Grónska.

Trumpův blízký spojenec a nejbohatší muž světa Elon Musk pak otevřeně uráží a zesměšňuje lídry Velké Británie nebo Německa. Je možné, že až se Trump 20. ledna stane prezidentem, vztahy se urovnají. Stejně tak ale nelze vyloučit ani to, že NATO sice formálně přetrvá, ale bude zcela neakceschopné.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál V čem je Západ silnější, než se pesimistům zdá.

Jaké problémy mají jeho odpůrci.

Co je pro tento rok největší neznámou.