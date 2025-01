Stačilo by, abychom se více hýbali, lépe jedli a nepili alkohol, žili bychom pak déle a hlavně bychom delší část života byli zdraví, říká Miloslav Šindelář, expert na výživu a renomovaný nutriční poradce z Institutu moderní výživy. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jaké mýty o výživě mají Češi zaryté pod kůží, proč by se obézní lidé neměli vymlouvat na to, že mají „špatnou genetiku“, nebo o tom, jak často bychom se měli hýbat.

Spousta lidí přes Vánoce nabere kila a v rámci novoročního předsevzetí vyrazí do posiloven a rozhodnou se žít zdravě. Proč tahle předsevzetí v naprosté většině případů nedodrží?

Protože na začátku roku sice mají motivaci, ale ta jim později dojde. Někomu dříve, někomu později, ale jednou dojde všem. Proto je nutné mít zažité správné zdravé návyky, aby se jimi potom řídili automaticky. Jenže většina lidí bere tahle předsevzetí jako něco krátkodobého. Roli v tom hraje černobílé přemýšlení, kdy lidé buď drží dietu, nebo se přejídají. K tomu, aby změnili životní styl, je potřeba, aby tohle nastavení mysli změnili. Zdravý životní styl by lidé neměli brát jako sprint, ale jako běh na dlouhou trať. Protože jak se ze všech zkušeností ukazuje, fungující diety nebo výživové styly jsou ty, které dokážeme dodržovat dlouhodobě. Ke zdraví nevedou žádné zkratky, ale správné návyky.

