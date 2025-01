Pro tuzemské e-shopy je to už více než roční boj. S příchodem čínského tržiště Temu a jemu podobných mimoevropských hráčů vznikla na tuzemském trhu konkurence, které nejsou místní internetoví prodejci schopní čelit. Nestačí velmi nízkým cenám, které tato tržiště nastavila, ani jejich násobně vyšším prostředkům použitým na marketing. Nyní proto vyzývají vládu, aby proti mimoevropským prodejcům zakročila. Co nejdříve a co nejtvrději. Česko podle nich ztrácí miliardy ročně na nevybraných poplatcích a daních. Stát je ale na čínské prodejce krátký.

„Je třeba si otevřeně přiznat, že na evropském trhu bují nekalá konkurence obrovských rozměrů a Česko nemá efektivní nástroje, aby tyto nerovné podmínky napravilo,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Tato tržiště podle něj využívají „skulinek“ a neplatí některé náklady, které stanovují evropské zákony. Často tak prý například nepravdivě informují o hodnotě zásilek, které z Číny do Česka a dalších evropských států dopravují. Díky tomu mají možnost vyhnout se clu a, jak už HN informovaly, odvádí i méně na DPH. „Jen v Česku přicházíme o více než miliardu korun ročně na nevybraných poplatcích za odpady a recyklaci a o 6,7 miliardy korun na nevybraných clech,“ vyčísluje prezident svazu obchodu.

