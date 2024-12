V evropském digitálním obchodu s módním zbožím se rýsuje důležitá změna. Berlínská společnost Zalando, největší hráč na kontinentu v tomto segmentu, převezme za více než miliardu eur menší a také mladší firmu About You, sídlící stejně jako její mateřská Otto Group v Hamburku. Věří, že díky tomuto spojení se jí podaří nejenom snížit náklady, ale také lépe odolávat dravým čínským konkurentům Shein a Temu, které do celého světa valí velké objemy velice levného zboží přímo z čínských továren.

