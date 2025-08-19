Barefoot boty, které se svou konstrukcí snaží co nejvíce přiblížit bosé chůzi, objevila studentka mikrobiologie Andrea Součková před 11 lety v Kanadě. O pár měsíců později už začala do Česka dovážet barefoot obuv předních světových značek. Trh se od té doby výrazně změnil a přibyla na něm konkurence. Ze specializovaných obchodů se „bosé boty“ dostaly i do obchodních řetězců. Prodejce naBoso však nadále roste, připravuje se na expanzi do zahraničí a je otevřen i možnému vstupu investora.

Loni naBoso dosáhlo tržeb přes 120 milionů korun, což se stalo poprvé v historii firmy. V porovnání s rokem 2021 jde zhruba o trojnásobek. Pokračujete v růstu i letos?

  • Jaké změny naBoso v následujících měsících čekají.
  • Proč krize v e-commerce nezasáhla prodeje barefootu.
  • Jak chce firma obstát v konkurenci podstatně větších hráčů.
  • Jak se za 10 let změnil typický zákazník.
  • Proč je Česko barefootová velmoc.
  • O jaké značky je největší zájem a na co si dát pozor při výběru obuvi.
