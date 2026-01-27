Číňané se netají tím, že si velice považují renomované evropské spotřební, ale i jiné značky. Poté, kdy jejich internetový obchodník JD.com loni získal většinový balík akcií v německé společnosti Ceconomy prodávající přes řetězce MediaMarkt a Saturn spotřební elektroniku, nachystali další strategický „výpad“. A opět v Německu.

Největší čínský prodejce sportovních potřeb Anta Sports v úterý oznámil, že kupuje 29 procent akcií společnosti Puma za půldruhé miliardy eur (v přepočtu asi 37 miliard korun). Tento balík jí prodal investiční holding Groupe Artémis francouzského miliardáře Françoise-Henriho Pinaulta, který tak Číňanům přenechal úlohu největšího akcionáře Pumy.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.