Číňané se netají tím, že si velice považují renomované evropské spotřební, ale i jiné značky. Poté, kdy jejich internetový obchodník JD.com loni získal většinový balík akcií v německé společnosti Ceconomy prodávající přes řetězce MediaMarkt a Saturn spotřební elektroniku, nachystali další strategický „výpad“. A opět v Německu.
Největší čínský prodejce sportovních potřeb Anta Sports v úterý oznámil, že kupuje 29 procent akcií společnosti Puma za půldruhé miliardy eur (v přepočtu asi 37 miliard korun). Tento balík jí prodal investiční holding Groupe Artémis francouzského miliardáře Françoise-Henriho Pinaulta, který tak Číňanům přenechal úlohu největšího akcionáře Pumy.
