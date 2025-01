Společnost Agdata bratrů Jiřího a Lukáše Musilových a jejich společníka Jiřího Jiráska se zabývá digitalizací procesů v zemědělských podnicích a takzvaným precizním zemědělstvím. Jde o hospodaření s maximálně přesným dávkováním hnojiv, pesticidů nebo třeba osiva. Před časem začala pod značkou Smart také měřit kvalitu ovzduší ve městech včetně třeba chilského Santiaga. A nově rozšiřuje byznys o další službu.

Platforma s názvem AGDeals přestavuje online tržiště, kde budou moci farmáři nabízet svou úrodu a naopak nakupovat to, co k hospodaření potřebují. „Menší zemědělci mají dnes v telefonu pět až deset kontaktů, se kterými obchodují třicet let. S nimi si zavolají a ten, kdo jim dá lepší podmínky, tomu prodají. Chceme to zdigitalizovat a zemědělcům zpřístupnit trh, ke kterému by se jinak nedostali,“ popisuje pro HN Jiří Musil.

