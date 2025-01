Slíbili, že jejich stínová vláda bude nejaktivnější, jakou kdy Česko zažilo. A minimálně podle výjezdů i četností tiskových konferencí, které roky pořádají každý čtvrtek, na jejich slova došlo. Pokud by ale ANO vyhrálo příští volby a sestavovalo vládu, bude se od stávajícího týmu pojmenovaného „lepší vláda“ výrazně lišit.

Stínový premiér Karel Havlíček už je smířený s tím, že skutečným předsedou vlády s největší pravděpodobností nebude – tím by měl být šéf hnutí Andrej Babiš. Havlíček by měl dostat nové „superministerstvo“ hospodářství, jehož vznik naznačily už Seznam Zprávy. Mělo by jít o rozsáhlý úřad, do něhož by však podle informací HN překvapivě nespadala doprava, kterou Havlíček řídil v minulém Babišově kabinetu.

