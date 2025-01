Investice na privátních trzích zažívají v Česku v posledních letech rozmach. Nabídka se rozšiřuje nad rámec tradičně populárních nemovitostních fondů. S umisťováním kapitálu do společností, projektů či aktiv, které nejsou běžně dostupné na trhu, už pár let slaví úspěch private equity fond J&T Arch. Nyní ho s vlastními fondy chtějí napodobit i další velké skupiny jako Penta či Rockaway.

České investorské skupiny se tak vezou na celosvětové vlně rostoucí popularity mimoburzovního investování na privátních trzích. Podle poradenské společnosti Bain & Co by měla globální alokace kapitálu do fondů privátních trhů růst rychleji než do fondů veřejných trhů, které investují tradičně do akcií, dluhopisů a peněžních instrumentů. Do roku 2032 má dosáhnout hodnoty 60 bilionů dolarů, což by znamenalo přibližně třetinu celosvětových investic. Investoři u fondů privátních trhů oceňují především konzistentní zisky, nižší volatilitu a jejich nízkou korelaci k volatilním burzám.

