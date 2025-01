Chronické problémy s datovým připojením a mobilním signálem ve vlacích budou mít zřejmě v Česku ještě jedno ne úplně obvyklé řešení. Na podzim se dopravci upínali hlavně k programu pro dosazování opakovačů mobilního signálu a úprav oken. Ten měl přinést zásadní zlepšení už letos. České dráhy teď ale překvapily ještě jedním projektem: satelitním připojením.

„Domluvili jsme se se společností Starlink,“ řekl novinářům šéf Českých drah Michal Krapinec. Testování má podle informací HN začít už během předjaří, zřejmě v únoru. „Technologii máme zapůjčenou přímo od společnosti Starlink, jednáme s nimi bez nějakých prostředníků. Naše náklady budou jen na dílčí úpravy vozidel.“

Podle informací HN má jít o výrazně větší a výkonnější terminál, než je ten klasický, který používají třeba ukrajinští vojáci na frontě. Podle dokumentace má jít o desku o rozměru 56 krát 63 centimetrů, nainstalovanou na střeše vozidla.

Starlink spadá pod společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Využívá tisíce malých satelitů, které obíhají Zemi, jsou propojeny a komunikují mezi sebou pomocí laserových paprsků. To umožňuje rychlé a efektivní přenosy dat.

„Dostali jsme se na Starlink přímo přes jednoho dopravce na Floridě. Vyvinuli nějakou alternativu antény pro železniční dopravu a my budeme jeden z dopravců, kteří to budou ve spolupráci s nimi testovat,“ řekl HN šéf kanceláře generálního ředitele ČD Jan Vobora.

Testování v Evropě bude důležité zřejmě i pro výrobce: v USA jde podle ČD hlavně o nasazení v nezávislé trakci, tedy dieselový vlak, který nejede pod trakčním vedením. To evropskou dálkovou dopravu odlišuje – hlavně u střídavého napájení přitom vzniká v některých frekvencích zřetelné rušení. „Zatím to ale vypadá, že by s tím u nás problém být neměl. Ale samozřejmě to testování bude probíhat i za účasti Českého telekomunikačního úřadu,“ dodal Vobora.