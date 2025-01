Fotovoltaická elektrárna dokáže v rodinném domě ušetřit minimálně 50 procent nákladů za elektřinu. Pokud chce ale majitel dosáhnout maximálních úspor, měl by energie v domě řídit chytře. Slouží k tomu systémy, které umí zkoordinovat fotovoltaiku s baterií, tepelným čerpadlem, ohřevem vody a wallboxem na dobíjení elektromobilu.

„Největší význam má chytré řízení energií v rodinných domech, kde je velká spotřeba například teplé vody. Běžně se tak dá ušetřit i 13 nebo 14 tisíc korun ročně. Systém pak má návratnost v jednotkách let, velmi často se zaplatí během prvního roku,“ řekl Jiří Šizling, spolumajitel a vývojář společnosti Infigy, začátkem ledna v debatě Hospodářských novin. Jejím hlavním tématem byla úspora energie v domácnosti.

Technologie chytrého řízení dokáže výhodně prodávat a nakupovat energii na spotovém trhu a fotovoltaiku, bojler či tepelné čerpadlo řídit tak, aby to bylo energeticky a finančně co nejvýhodnější. „Typicky, když přes den svítí slunce, v domě nikdo není, takže spotřeba je velmi nízká. Večer přijde rodina domů, všichni se sprchují a začne se ohřívat voda. Tepelné čerpadlo se také častěji zapíná v noci, tedy v jiném čase, než kdy se energie vyrábí,“ popsal Šizling.

„Chytrý systém řízení ale pozná, kdy nastal přebytek energie. V tu chvíli ji začne akumulovat – třeba nabíjet baterii, ohřívat vodu nebo ukládat energii do zdí objektu díky tepelnému čerpadlu. Večer je dům předehřátý a máte také dostatek teplé vody na sprchování,“ vysvětlil Šizling. V ideálním případě pak člověk nepotřebuje odebírat energii ze sítě a čeká se do rána na další slunce.

Pracují se spotovou cenou

Spotová cena elektřiny vzniká na denním trhu, je veřejná, je známá den dopředu a systémy řízení si ji v jednotlivých hodinách, či dokonce čtvrthodinách dokážou načíst a řídit podle ní chod energetických zařízení v domě. Pracuje s ní i několik poskytovatelů energií, kteří tvoří alternativu největších energetických hráčů. „Běžně naši zákazníci ušetří zhruba šest tisíc korun ročně,“ řekl v diskusi Libor Holub, člen představenstva společnosti bezDodavatele. Dodal, že s chytrým řízením energií se dá ušetřit oproti běžné spotové ceně dalších až 30 procent nákladů na elektřinu.

Jedním ze základních způsobů, jak ušetřit na energiích, je vyrábět si energii vlastní, tedy pořídit si například fotovoltaickou elektrárnu. Na trhu je řada instalačních firem s mnoha různými nabídkami. Pořizovací cena elektrárny by ovšem neměla být tím hlavním kritériem výběru realizátora. „Roli hraje řada mnohem významnějších faktorů. Velmi důležitá je například lokálnost, tedy jestli je firma z vašeho okolí. Protože o fotovoltaiku se musíte starat a je třeba ji servisovat,“ upozornil Jan Kaše, ředitel pro produkt a vývoj ve společnosti ­Řešímto.cz. Jde o konfigurátor a srovnávač fotovoltaik, který zájemcům poskytuje ke srovnání nabídky jednotlivých instalačních společností.

Nižší dotace pročistí trh

Aktuálně se u fotovoltaik připravuje změna dotační podpory. Zatímco dosud bylo možné získat až 160 tisíc korun na instalaci elektrárny, od 1. února se tato částka zřejmě sníží na 100 až 120 tisíc korun. Maximální podpora bude ve výši 30 procent nákladů na realizaci oproti dnešním 50 procentům.

„Je třeba férově říct, že cena fotovoltaik klesá. Když si zákazník vloni pořídil středně velkou fotovoltaiku, stála nějakých 450 tisíc korun, dotace činila ještě před rokem a čtvrt 220 tisíc, takže doplatil 230 tisíc. Dnes stejnou sestavu člověk pořídí už jen za 320 tisíc s dotací 100 tisíc, takže doplatí opět 220 tisíc. Tedy úplně stejnou částku,“ ilustroval na příkladu Jan Kaše.

I z toho důvodu se všichni účastníci debaty shodli, že změna dotační podpory zájem o fotovoltaiky neovlivní. Pořizovací cena je se započtením dotace víceméně pořád stejná, zato ceny energií budou podle diskutujících setrvale stoupat. „Lidé nepřestanou mít o fotovoltaiky zájem, jen tempo toho děsivého závodu, který nastal během energetické krize po roce 2021, se zpomalí, bude to obvyklý byznys. Po té vlně tsunami se také zkonsoliduje počet realizačních firem. Je jich tady již skoro tisíc, z toho polovina je ve finančních potížích. Nyní tedy zůstanou na trhu firmy s historií, které jsou stabilní a šikovné,“ předpokládá Holub. Bude se také podle něj stále více rozvíjet schopnost domácností pracovat se systémy řízení a spotovými cenami a profitovat z toho.

Podle Jana Kaše by si domácnosti při volbě realizační firmy měly dávat pozor na to, jakým způsobem dodavatel provedl předchozí zakázky, což je na portálu Řešímto.cz vidět z hodnocení pomocí hvězdiček přímo od zákazníků. „Dále je třeba sledovat, jak rychle firma elektrárnu dokáže nainstalovat. Mnohdy vám slíbí realizaci do dvou měsíců, ale ve smlouvě je odstavec, že na to mají 12 měsíců,“ varoval Kaše. Také záloha by neměla přesáhnout 10 až 20 procent ceny.

Jiří Šizling doporučil při výběru systému řízení energií volit namísto různých hobby projektů profesionální dodavatele. „Aby měl zákazník jistotu, že firma bude systém dlouhodobě aktualizovat a vyvíjet. Stejně tak je důležité dívat se na bezpečnost dat, protože spousta výrobců střídačů ukládá data na serverech v Číně. Rozhodně bych doporučoval lokální, evropská úložiště,“ připomenul Šizling.

Partnery debaty jsou společnosti bezDodavatele, Infigy a Řešímto.cz.