Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly nyní, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem skoro 34 procent. Na druhém místě by skončila koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Volilo by ji necelých 18 a půl procenta lidí, ukázal volební model...

13. 1. 2025 ▪ 2 min. čtení