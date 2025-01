Investice do obranného průmyslu se zvláště po ruské invazi na Ukrajinu akcionářům velmi vyplácí. Mezi hvězdy v sektoru se řadí třeba Rheinmetal, jehož hodnota se od té doby zvedla zhruba 7,5násobně. Výrazně rostoucích akcií zbrojovek najdeme mnohem víc, ale obranu můžeme chápat jako skvělou investici i z řady jiných hledisek. To je čím dál jasnější i přes to, že tanky či letadla se bez bojového využití mohou na první pohled zdát jako naprosto neproduktivní výdaj.

Prvním využitím je jednoduše pojištění investic jiných. Když budujete jakýkoli byznys a v důsledku zvyšujete objem bohatství, je to nakonec k ničemu, pokud vám plody vaší práce někdo sebere. Je třeba mít prostředky k jejich obraně. Chránit je třeba klíčové zdroje a obchodní cesty, zvláště pokud ekonomika stojí na zahraničním obchodu. A silná armáda je zároveň dobrým nástrojem, použitelným při jakémkoli vyjednávání, ta obchodní nevyjímaje. Zapomínat pak nelze ani na technologický aspekt, neboť zbraně byly odpradávna v čele snah o co největší zlepšení efektivity. Mnohé technologie se pak dokázaly prosadit i v civilní sféře. Tady ovšem hodně záleží na tom, jak k tomu přistoupí vláda, která obranu většinou kontroluje.

A existují ještě potenciálně výnosnější způsoby využití investice do zbraní, jenže tady už se dostáváme do problémů. Dají se použít k vydírání, přisvojení si cizího bohatství či území silou, k převzetí vlády nad zemí a podobně. To se pochopitelně děje především na úkor těch, kteří dostatečně „neinvestovali“ nebo spoléhali, že psané právo či smlouvy obstojí proti právu silnějšího.

Navyšování investic do obrany je velmi aktuální téma, takže je dobré zdůraznit, že být silný není špatně. V současném světě, ve kterém se rozpadají bezpečnostní jistoty ustavené po konci studené války, je naopak investice do obrany nutnost a její produktivita stoupá. Spolu s rozkladem dřívějšího řádu může svět sklouznout k dalším závodům ve zbrojení, jenže ani pak nelze zůstat pozadu. To by se nakonec mohlo projevit jako ta nejrizikovější strategie.