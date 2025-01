Počet obézních na světě neustále stoupá. Dle odhadů bude do roku 2030 do této kategorie znamenající nezdravě vysokou tělesnou hmotnost spadat jedna miliarda lidí, tedy každý desátý. Odborníci se nyní domnívají, že část z nich dostává diagnózu obezity zbytečně a systém potřebuje upravit. Mohla by tak vzniknout nová kategorie zahrnující ty, kteří mají sice podle tabulek nezdravou váhu, ale lékaři je nepovažují za nemocné.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak by mohl nový systém diagnostiky obézních vypadat.

Proč by měl podle odborníků nahradit zastaralé BMI.

A jaké jsou další možnosti.