Vysoké školy, které působí v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Libereckém kraji, by měly v novém akademickém roce navýšit počet přijímaných studentů o sedm procent. Dostanou na to navíc asi 71 milionů korun. Novinářům to v úterý řekl ministr...

4. 2. 2025 ▪ 3 min. čtení