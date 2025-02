Více než půl milionu Ukrajinců dnes pobývá v Česku. Alespoň některé z nich by ale Kyjev rád motivoval k návratu do vlasti, odkud utekli před válkou. Od léta by se proto mělo v Praze otevřít centrum, které jim s cestou do rodné země pomůže. S jeho vznikem počítá ministerstvo vnitra, které jedná na základě žádosti Kyjeva. Pro tuzemské zaměstnavatele však Ukrajinci tvoří významnou pracovní sílu. Jejich náhlý odchod by tak mohl v některých oblastech oslabit českou ekonomiku.

Takzvané unity huby (střediska jednoty) by měly podle ukrajinského ministra národní jednoty Oleksije Černyšova motivovat Ukrajince k návratu domů a nabídnout jim veškeré informace o jejich možnostech, stejně jako právní pomoc a podporu. Právě motivovat Ukrajince k návratu je podle něj jedním z hlavních cílů nového ministerstva národní jednoty, které vzniklo na konci loňského roku.

Současně se má centrum věnovat i těm krajanům, kteří hodlají v cizině zůstat. „Jde zároveň o podporu integrace a adaptace ukrajinské komunity, která je jednou z největších v Česku,“ uvedl Černyšov při své lednové návštěvě Česka.

Na vzniku centra už pracuje ministerstvo vnitra. „Evidentně se tamní vláda připravuje na to, že na Ukrajině bude jednou po válce. Už na takovém centru dělají Němci, kteří jej otevřou velmi brzo,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že třetí zemí, kde by podobné středisko mělo působit, bude Polsko.

Podle něj by to neměla být „upocená kancelář“, ale důstojné centrum, kde budou Ukrajinci žijící v Česku motivováni k návratu nabídkou pomoci při sehnání práce nebo ubytování v domovské zemi. „Nepůjde o žádné represe nebo hrozby, ale nabídky typu: zaplatíme vám cestu a podobně,“ popsal ministr vnitra.

Zatím neuvedl, kde by takové centrum mohlo v Praze vzniknout, otevřít ho chce do června. Financovat by ho měly společně česká i ukrajinská strana. „Zároveň by na to měly jít unijní peníze,“ říká Rakušan. Pracovat by v centru měli primárně Ukrajinci, své lidi tam ale bude mít také vnitro. Ti budou poskytovat například legislativní pomoc při ukončení dočasné ochrany, pokud se někdo rozhodne k návratu.

Podle poslední zprávy ministerstva vnitra o migraci žilo loni v Česku 578 tisíc Ukrajinců. Tvoří tak více než polovinu cizinců na území Česka. Zároveň jsou významnou pracovní silou, zejména v nedostatkových stavebních a technických profesích.

Viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza proto upozorňuje, že je řada oborů, které se bez velkého počtu pracovníků z Ukrajiny nemají šanci obejít. Kromě zmíněných uvedl také logistiku nebo zdravotnické a sociální služby. „Lidé z Ukrajiny jsou také z dlouhodobého hlediska jedinou větší skupinou, která dokáže alespoň trochu zlepšovat smutnou demografickou situaci České republiky,“ uvedl Prouza.

Zároveň ale souhlasí s tím, že je pro Ukrajinu důležité, aby se co nejvíce lidí vrátilo domů a aby se co nejrychleji rozjela rekonstrukce Ukrajiny. „Klíčové je, aby šlo o dobrovolnou motivaci a ti, kteří se chtějí vrátit, měli návrat co nejjednodušší. A ti, kteří přijali Česko za nový domov, aby měli právo zůstat,“ říká.

Ministerstvo vnitra podporuje kroky ukrajinské vlády motivovat své občany k návratu. „Jsme si vědomi, že poválečné obnovy země nelze dosáhnout bez návratu ukrajinských občanů,“ uvedla mluvčí rezortu Hana Malá.

Doplnila, že pro občany Ukrajiny, kteří v Česku chtějí zůstat, zároveň platí nabídka získat zvláštní dlouhodobý pobyt. „Podmínkou pro jeho získání je ekonomická soběstačnost, bezúhonnost, nezávislost na dávkovém systému a rovněž minimální délka pobytu v systému dočasné ochrany více než dva roky,“ dodala Malá.