Hnutí ANO by ve sněmovních volbách v lednu získalo 33,5 procenta hlasů, druhá koalice Spolu by měla 19 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. V porovnání s předchozím průzkumem obě uskupení oslabila. Naopak významně si polepšili Motoristé sobě, kteří se v aktuálním modelu vyrovnali s Piráty. Do Sněmovny by se v lednu dostalo šest politických subjektů.

Opoziční hnutí ANO oproti předchozímu průzkumu Kantaru ztratilo 3,5 procentního bodu. Oslabila ale i koalice Spolu, tvořená ODS, lidovci a TOP 09, a to o dva procentní body.

Třetí by ve sněmovních volbách skončili Starostové. Hlas by jim odevzdalo 12,5 procenta voličů. O čtvrtou pozici by se shodně se ziskem 7,5 procenta dělili Piráti a Motoristé sobě. Oproti listopadovému průzkumu Kantaru posílili Motoristé o pět procentních bodů.

„Data ukazují, že Motoristé nabírají do velké míry jak voliče ANO, tak ODS a část jejich elektorátu tvoří také dřívější nevoliči,“ uvedli autoři výzkumu. Podle nich pro mnoho lidí představují Motoristé sobě novou politickou sílu na české scéně. "Jednoznačným důvodem pro jejich volbu je hlavní osobnost této strany Filip Turek a jeho vystupování, názory na evropská témata, ke kterým vystupuje kriticky," dodali výzkumníci.

Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, hlas by mu podle volebního modelu dalo 6,5 procenta voličů. Pětiprocentní hranici pro vstup do dolní komory parlamentu by naopak nepřekročilo uskupení Stačilo! ani Přísaha. Hlas by jim dalo 3,5 procenta, respektive dvě procenta hlasujících.

Průzkum, ze kterého volební model agentury Kantar CZ vychází, se konal od 13. do 31. ledna. Zapojilo se do něj 1019 respondentů.

Jiný pohled od STEM

Výsledek Stačilo! a Motoristů se v modelu Kantar CZ výrazně liší od toho, co zjistila agentura STEM pro televizi CNN Prima News.

Opoziční hnutí ANO by nyní podle STEM ve sněmovních volbách získalo 35,3 procenta hlasů, víc než strany současné vládní koalice dohromady. Do Poslanecké sněmovny by se dostali i Piráti, SPD a uskupení Stačilo! Motoristé sobě by naopak pětiprocentní hranici nepřekročili.

Hnutí ANO v porovnání s výsledky z předchozích týdnů mírně posiluje. Stejně tak koalice Spolu, které by podle aktuálního modelu dalo hlas 19,8 procenta voličů. Pro Starosty by hlasovalo 10,3 procenta voličů.

V přepočtu na mandáty by ANO získalo 88 křesel. Koalice Spolu by měla 47 poslanců a STAN 23.

Do Sněmovny by se dostalo také SPD se ziskem 8,1 procenta hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Uskupení Stačilo! model přisuzuje 6,7 procenta a 15 mandátů. Piráti by dostali 5,3 procenta hlasů a ve Sněmovně by jich zasedlo devět.

Půl procentního bodu pod pětiprocentní hranicí zůstali ve volebním modelu Motoristé sobě. Vzhledem ke statistické odchylce průzkumu by ale mohli zastoupení v dolní komoře dosáhnout. „Lze se zaměřit i na jejich potenciál, který je vysoký a dále roste,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.