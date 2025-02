Mnozí přední čeští představitelé si v souvislosti se změnami v Evropské komisi předsevzali, že dosáhnou „revize Green Dealu“. Jistě to vychází vstříc společenským náladám části veřejnosti, která zároveň podle řady sociologických průzkumů nemá jasno v tom, co je vlastně obsahem takzvané Zelené dohody pro Evropu. Problém je, že pod heslem „zásadní revize“ zelených evropských pravidel se říká opět jen polovina pravdy.

Zaprvé Green Deal není jeden ucelený dokument, který by se dal připomínkovat a měnit. Je to soubor téměř dvou stovek legislativních a nelegislativních opatření přijatých v minulých pěti letech (ale třeba emisní povolenky jsou staré více než 20 let). Green Deal najdeme „poschovávaný“ v unijních nařízeních, směrnicích, koncepcích nebo programových dokumentech fondů. Je zakotven také v evropském klimatickém zákoně, kde jsou pevně stanovené dekarbonizační cíle (snížení emisí o 55 procent k roku 2030 oproti roku 1990 a klimatická neutralita v roce 2050), stejně jako závazek stanovit nové cíle pro čtvrtou dekádu tohoto tisíciletí.

