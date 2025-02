Ten rozdíl zaujal na první pohled. V jednom týdnu zveřejnily obě zpravodajské televizní stanice v Česku své nejnovější volební průzkumy. Pro Českou televizi ho připravovala agentura Kantar, pro CNN Prima News pak STEM. V obou případech jde o renomované výzkumné agentury, které jsou členy profesního sdružení SIMAR, a oba průzkumy vznikaly skoro ve stejné době – především v druhé polovině ledna. Přesto se zvlášť u Motoristů sobě a komunisty vedeného volebního hnutí Stačilo! výsledek dramaticky liší.

Zatímco Kantar predikuje Motoristům pohodlný vstup do sněmovny se 7,5 procenta hlasů, podle STEM by se 4,1 procenta měli smůlu. Pro Stačilo! pak vypadá beznadějně situace u Kantaru. Tomu by pro vstup do sněmovny nestačilo, ani kdyby se k udávanému zisku 3,5 procenta připočetla možná statistická chyba, která podle Kantaru u menších stran činí 1,1 procenta. Naopak STEM „posílá“ Stačilo! s 5,8 procenta hlasů do sněmovny.

