V pravidelném provozu u Českých drah by už za několik týdnů měly skončit ikonické lokomotivy řady 151. HN to potvrdil náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Zároveň se smráká i nad několika dalšími typy vozidel, která pocházejí ještě z dob československé federace – dokonce i nad těmi, která ještě nedosáhla čtyřicetileté životnosti, která je u železničních vozidel obvyklým minimem.

Asi nejzásadnější změnou bude konec pravidelného provozu lokomotiv řady 151. Kdysi elitní rychlíkové lokomotivy pro rychlost 160 kilometrů za hodinu nakonec nedostaly novější zabezpečovač ETCS a od ledna tak nesmí jezdit na koridorech z Prahy na Moravu. Několik kusů zatím ještě jezdí na rychlících z Prahy do Děčína, typicky jde denně o tři až čtyři stroje.

Lokomotivy řady 151 jsou bez nadsázky ikonou dálkové dopravy – vyrobili je na konci 70. let pro klíčové dálkové spoje tehdejšího federálního Československa ve dvou verzích. Do pražského depa přišlo 27 kusů verze jen se stejnosměrným napájením, do Bratislavy zamířilo 20 obdobných strojů řady 350 schopných jezdit i na střídavý proud.

Zkosené čelo, spousta technických novinek a na svou dobu vysoký výkon čtyř tisíc kilowattů z nich na dlouhé dekády udělaly elitní stroje. Polovina českých lokomotiv prošla v 90. letech modernizací, která jim zvýšila rychlost ze 140 na 160 kilometrů za hodinu. Zatím slouží bez větších problémů, ale České dráhy v poslední dekádě upřednostnily plošnou obměnu vozidel i za cenu vysokého zadlužení.

Nakupují nebo pronajímají hlavně lokomotivy Siemens Vectron a uvolněné starší stroje z doby kolem roku 1990 postupně vytlačují ty nejstarší. „Do depa v Děčíně teď přesouváme lokomotivy řady 163 a ty současné 151 se vrací do Prahy. Nebudou už v turnusu, jen občas se mohou ještě objevit jako záložní na rychlících do Hradce Králové,“ popsal HN současné plány Ješeta.

Kdy nasazení skončí? Podle informací HN by mělo jít o 8. březen, tedy za necelé tři týdny. Současně skončí i pravidelný provoz lokomotiv řady 371, což jsou ještě mladší vozidla, pocházející ze začátku 90. let. Tento typ měl pro změnu vozit hlavně dálkové vlaky do Německa a dlouho to bylo jediné vozidlo schopné jezdit pod dvěma různými napájecími systémy, které jsou k tomu potřeba.

Kvůli zavádění zabezpečovače ETCS skončí v provozu také lokomotivy řady 371. Foto: Jan Beránek

Končí opět hlavně kvůli nízkému počtu kusů – český model zavádění ETCS totiž atypická vozidla znevýhodňuje, protože praxe Drážního úřadu vyžaduje vývoj zabezpečovače pro každý typ zvlášť. A náklady jsou do nižších desítek milionů korun – celá nová lokomotiva přitom stojí lehce přes 100 milionů.

Dva stroje řady 371 by měly zůstat v Děčíně pro přeshraniční provoz letních a vánočních turistických vlaků do Drážďan, zbytek zřejmě skončí ve šrotu. Podobný osud už zažívají i stroje řady 151 – dojíždějí poslední kilometry do periodických oprav a pak se odstavují. Jen jeden stroj v retronátěru (konkrétně 151.023) by mělo převzít Muzeum Českých drah.

Železniční fanoušci jim teď postupně chystají malé rozlučky, kdykoli má některý ze strojů naplánovaný poslední provozní den.

Ze strojů vyrobených před rokem 1980 tak v běžném provozu s cestujícími až na pár výjimek zůstávají jen rychlíkové motoráky řady 854, které prošly kolem roku 2000 rozsáhlou modernizací. I ty už ale mají podle plánů ČD skončit do roku 2026.