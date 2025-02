Zaměstnavatele čeká v následujících letech náročný úkol v podobě zajištění souladu s novou evropskou směrnicí o transparentním odměňování. Tu loni přijala EU a Česko ji má zahrnout do svého právního řádu do půlky roku 2026. Účelem směrnice je přispět k odstranění nerovností v odměňování mezi muži a ženami a vnést do odměňování více transparentnosti.

Podle mých zkušeností z praxe se mohou náklady na zajištění souladu s touto směrnicí u některých společností vyšplhat až na milionové částky. Z našeho nedávného průzkumu, kdy jsme se s kolegy v Deloitte ptali dvou stovek českých firem, vyplynulo, že 94 procent z nich s touto investicí vůbec nepočítá. Proč je nejvyšší čas se začít připravovat už nyní a jak zabránit tomu, aby z nové směrnice měli finanční ředitelé a ředitelky těžké spaní?

