Tříčlenná vládní koalice slovenského premiéra Roberta Fica se dohodla na novém přerozdělení křesel v kabinetu. Ficova strana Směr – sociální demokracie (Směr-SD) získá kontrolu nad dvěma dalšími ministerstvy na úkor svých koaličních partnerů Hlas – sociální demokracie (Hlas-SD) a Slovenská národní strana (SNS), jejichž kluby dříve přišly o poslance. V tiskové zprávě o tom ve středu informoval úřad slovenské vlády. Podle něj Směr-SD využije uvedenou změnu na obnovení koaliční většiny ve sněmovně.

Směr-SD přebírá od Hlasu-SD ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace, které má na starosti mimo jiné evropské fondy. SNS se ve prospěch Směru-SD zase vzdala ministerstva cestovního ruchu a sportu. Zatím není známo, kdo tato ministerstva nově povede.

Směru-SD tak po uvedených změnách připadne celkově devět křesel ve vládě, Hlasu-SD šest a SNS dvě.

Vládní koalice, která původně měla 79 poslanců ve 150členné sněmovně, přišla o většinu v parlamentu poté, co z klubů Hlasu-SD a SNS bylo postupně vyloučeno nebo odešlo dohromady šest poslanců. Fico pak minulý týden dal koaličním partnerům ultimátum, aby do uplynulého pondělí předložili návrhy na obnovení koaliční většiny. Hlas-SD a SNS na to zareagovaly tím, že daly k dispozici některé funkce a vyslovily se proti konání předčasných parlamentních voleb.

Vládní politici pak dali najevo, že chtějí dosáhnout obnovení původní koaliční většiny ve sněmovně. Podle dřívějších informací tisku by se novým ministrem cestovního ruchu a sportu mohl stát jeden z rebelujících poslanců Rudolf Huliak. Ten loni vystoupil spolu se dvěma kolegy z klubu SNS. Letos v únoru se k nim přidal jeden již bývalý poslanec Hlasu-SD. Bez této čtveřice poslanců nebude mít vládní koalice parlamentní většinu. Kromě toho Hlas-SD v lednu vyloučil ze svých řad dva poslance.

Šéf Hlasu-SD a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok uvedl, že po obnovení koaliční většiny očekává zvolení kandidáta své strany šéfem sněmovny. Tato funkce se uvolnila loni v dubnu, kdy tehdejší předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini vyhrál přímé prezidentské volby. Nárok na funkci šéfa sněmovny pak vznesla SNS, byť podle koaliční smlouvy patří Hlasu-SD. Podle tisku chce Hlas-SD navrhnout do čela parlamentu současného ministra investic, regionálního rozvoje a informatizace Richarda Rašiho. Ještě minulý týden Šutaj Eštok nabídl Směru-SD křeslo vicepremiéra pro plán obnovy a znalostní ekonomiku.