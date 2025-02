Volodymyr Zelenskyj je diktátor, který postrádá legitimitu a možná brzy nebude mít ani žádnou zemi, kde by vládl. To jsou ve zkratce slova, která použil na adresu ukrajinské hlavy státu americký prezident Donald Trump. Zelenskyj na to reagoval prohlášením, že Trump je uzavřený v dezinformační bublině.

K podpoře Trumpa se záhy přidal také americký miliardář s megafonem v podobě sociální sítě X. Elon Musk rozjel sérii postů, ve kterých se snažil očernit Zelenského a prezentovat ho jako bezcharakterního člověka, který odmítá volby. „Nemůže tvrdit, že zastupuje vůli ukrajinského lidu, pokud neobnoví svobodu tisku a nepřestane rušit volby!“ postoval Elon Musk na své sociální síti, kde připojil i obvinění, že Zelenskyj zabil amerického novináře.

