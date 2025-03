Evropská komise (EK) navrhne úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by podle návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Uvedla to v pondělí předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Navrhované změny poskytnou automobilkám více času na splnění emisních cílů a umožní jim vyhnout se placení pokut v letošním roce. Česká vláda uvedla, že bude usilovat o prodloužení období, za které by automobilky měly plnění emisních cílů vykazovat, ze tří na pět let.

Po oznámení šéfky komise posílily akcie evropských automobilek, včetně německých firem Volkswagen, BMW a Mercedes‑Benz. Koncern Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné Škoda Auto, uvedl, že vítá „pragmatický přístup“ Evropské komise. Volkswagen v lednu odhadl, že ho přísnější pravidla EU pro automobilové emise budou v letošním roce stát zhruba 1,5 miliardy eur (téměř 38 miliard korun).

„Cíle zůstávají stejné. Musí tyto cíle plnit. Pro odvětví to znamená větší manévrovací prostor,“ uvedla k navrhované úpravě šéfka komise. Vyjádřila přesvědčení, že úpravu rychle schválí Evropský parlament i Evropská rada.

Von der Leyenová v posledních týdnech o situaci v automobilovém průmyslu jednala s představiteli automobilových podniků, odborů i ekologických organizací. Podrobnosti o výsledcích rozhovorů představí EK ve středu.

Česká republika již v únoru Evropské komisi navrhla, aby automobilky vykazovaly plnění emisních cílů za pětileté období.