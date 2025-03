Je to plán, který se zvyklostem Českých drah z poslední doby vymyká. Podle zjištění HN se chystají vypsat tendr na rekonstrukci dieselových lokomotiv vyrobených v ČKD na přelomu 70. a 80. let. Dráhy v poslední době investují hlavně do zcela nových vozidel, což je změna proti předchozím dekádám. Potenciálně stamilionová investice do starých strojů ale dává v kontextu dění na železničním trhu smysl.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co přesně chtějí ČD na lokomotivách upravit.

A proč to dává i u 45 let starých strojů ekonomický smysl.