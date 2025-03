Naprostá většina firem (95 procent) se sídlem v Česku uvádí, že nemá se mzdovými nerovnostmi mezi muži a ženami problémy nebo nevidí potřebu je měřit. Není to ale hlavně proto, že to tak nevidí muži, kteří jsou přece jen stále častěji těmi „u kormidla“? Že se jedná svým způsobem o jakýsi tolerovaný střet zájmů, dokládá rozpor mezi odpověďmi zaměstnavatelů a zaměstnanců a z nich zejména žen.

Ty jsou podstatně méně spokojeny se svým současným odměňováním než muži: až o 18 procentních bodů více žen nepovažuje svou odměnu za adekvátní vzhledem k povaze vykonávané práce. Prokázal to průzkum společností Hays a EY, který reagoval na evropskou směrnici o nových povinnostech zaměstnavatelů v transparentnosti odměňování.

Již při náboru nového zaměstnance budou muset organizace zveřejňovat úroveň minimální mzdy, která mu bude přiznána, nebo sdělit, jaká je průměrná výše mzdy zaměstnanců se stejným či obdobným druhem práce.

Není divu, že zaměstnavatelé s napětím očekávají, jaký manévrovací prostor jim po zapracování do legislativy zůstane. Dvě třetiny z nich totiž nevidí ve zveřejňování mezd přínos. Jisté je, že pro organizace s netransparentním a mnohdy i neférovým odměňováním budou nová pravidla znamenat otřes. Lze také předpokládat úvahy o různých „únikových hrách“ typu rozšiřování švarcsystému nebo přesunu části odměňování do jiných, méně transparentních složek.

V očekávané turbulenci by se ovšem nemělo zapomenout na smysl této legislativy. Jejím cílem je podporovat rovné podmínky a transparentní pravidla na trhu práce. Jsou zaměstnavatelé, kteří to chápou i bez legislativy a vytvářejí férové pracovní prostředí i z čistě pragmatických důvodů. Mají díky němu zaměstnance, kteří se cítí v práci komfortně, rozumí, kam směřují, za co jsou odměňováni, jak mohou ovlivňovat svou pracovní budoucnost – a jsou tak motivováni k co nejlepším výkonům. Nazývat nová pravidla pejorativním termínem „rovnostářství“, jak se často děje, v takových případech pozbývá smyslu.