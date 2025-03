Německo poslední dva roky strávilo v recesi a letos jeho ekonomiku čeká podle odhadů jen minimální růst. A, co je horší, do konce tohoto desetiletí by se na tom podle řady prognóz nemělo nic změnit. Dobrou zprávou tak vlastně je prognóza, že hůř než...

13. 3. 2025 ▪ 3 min. čtení