Žijeme v těžkých a nebezpečných časech. Těmito slovy představila Ursula von der Leyenová svůj návrh, jak co nejrychleji posílit obrannou kapacitu Evropské unie. Návrh dostal název ReArm Europe: Plán na přezbrojení Evropy.

Stalo se tak krátce předtím, než 6. března usedla k jednacímu stolu s vedoucími představiteli členských zemí, aby na mimořádném setkání jednali o bezpečnosti kontinentu. Evropští premiéři a prezidenti se na tomto summitu mimo jiné shodli na jedné věci: je třeba přestat doufat, že by bylo možné začlenit Rusko do evropské hospodářské a bezpečnostní architektury, a spoléhat se na ochranu ze strany Spojených států. Je nutné navýšit své vlastní obranné kapacity a současně využít tohoto kritického okamžiku k posílení evropské průmyslové základny. Je to pro budoucnost a bezpečnost celé Evropy klíčové.

Je potřeba vést debatu o tom, jak tohoto momentu využít pro Českou republiku, jak modernizovat českou armádu, zajistit její bojeschopnost – a současně podpořit české zbrojní podniky, které se ve světě těší dobrému jménu. Je zásadní nepromarnit tuto historickou chvíli evropské jednoty. A přijít s jasným plánem, v úzké spolupráci s dalšími evropskými partnery.

Evropská komise svůj úkol plní. Navrhla, jak vyzbrojení Evropy na potřebnou míru financovat: jednak uvolněním fiskálních pravidel tak, aby mohly členské státy zvýšit investice do obrany ze svých rozpočtů. Nabídla také členským státům půjčku na investice do vybraných strategických oblastí, jako je např. protivzdušná obrana, drony či kybernetická bezpečnost. A možnost přesměrování finančních prostředků ze stávajících fondů soudržnosti právě do oblasti obrany. Každá země by k tomuto úkolu měla přistoupit co nejkonkrétněji.

Ohánět se procenty HDP na obranu nestačí. Je potřeba sestavit plán, jaké vybavení chybí a jak je zajistit. A s tímto nákupním seznamem navrhnout, jak nejlépe využít evropských nástrojů k výrobě a co nejvýhodnějším nákupům – pokud možno – u nás v Evropě, tedy i v Česku.

Na hranicích EU zuří válka. Štěstí přeje připraveným, ale ve vojenských a obranných záležitostech na štěstí spoléhat nemůžeme. Mír v naší unii již nelze považovat za samozřejmost. Musíme být jako Evropané připraveni.

Autorka je vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR