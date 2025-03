Polsko vydá letos na obranu téměř pět procent HDP a jeho premiér Donald Tusk je jedním z velkých hráčů evropské politiky. A to v těžkém čase, kdy se přepisují klíčová spojenectví včetně vztahu s USA. Poslední, co by nyní Polsko a Evropa potřebovaly, je další paralýza polské politiky, kterou do jisté míry prožívá současná vláda s končícím pravicovým prezidentem Andrzejem Dudou.

Změnu mohou přinést prezidentské volby, které se konají zhruba v půlce května. Favorit a kandidát vládní koalice, dosavadní varšavský primátor Rafal Trzaskowski se dosud připravoval na souboj s kandidátem největší opoziční strany Právo a spravedlnost Karolem Nawrockim. Na něj ale dotahuje v průzkumech třetí černý kůň voleb: libertariánský ekonom, vášnivý katolík a nacionalista Slawomir Mentzen.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V jaké fázi je kampaň před volbami.

Kdo je Slawomir Mentzen.

Co ovlivňuje kampaň hlavní opoziční strany.