Málokdo změnil v posledních letech své názory na Evropskou unii tolik jako premiér Petr Fiala (ODS). Než se stal předsedou vlády, napsal v jedné ze svých knih například to, že „Evropská unie v dnešní podobě postupně zanikne“, pokud by mělo dojít k jejímu dalšímu posílení. Tedy k tomu, že by členské země dělaly společně ještě víc věcí než dosud. Dnes je to Fiala, kdo jménem Česka další posílení spolupráce v řadě oblastí podporuje. Důvody jsou jasné, jmenují se Vladimir Putin a Donald Trump.

„Když se změní fakta, změním názor – co uděláte vy?“ prohlásil John Maynard Keynes, asi nejslavnější ekonom v dějinách. Že byl Fiala své názory schopen a ochoten ve zralém věku přehodnotit, je chvályhodné – mnozí tuzemští politici jen dokola opakují floskule z devadesátek. „Je potřeba položit na stůl peníze a zbraně a pak nás bude svět brát vážně,“ použil premiér při několika příležitostech větu, kterou pravděpodobně má od svého poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, jenž ji vyslovil už v minulosti. Jak se tedy Fialově vládě daří tahle slova naplňovat v praxi?

Co se dočtete dál Jak se Česko staví k výdajům na obranu v rámci EU.

V čem Fiala zatím své staré názory nezměnil.

Co je potřeba pro to, aby EU přestala ekonomicky zaostávat.