Nejdůležitější sekci České národní banky povede dosavadní hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Na starosti bude mít vedení analytického a prognostického týmu, na základě jehož podkladů a doporučení se formuje postup centrální banky při nastavování úrokových sazeb, které ovlivňují inflaci a cenu peněz v ekonomice.

Z tohoto pohledu jde o sekci, která má největší vliv na ekonomiku a život lidí v Česku. Funkce ředitele měnové sekce, které se Petr Sklenář ujme 1. června, by se dala také označit za post hlavního ekonoma ČNB. „Je to pro mě jeden z vysněných kariérních postupů. Těším se na práci v České národní bance,“ sdělil Petr Sklenář HN poté, co ČNB jeho výběr oznámila.

