Velký návrat do klasických kanceláří se ani pět let po pandemii nekoná. Práce z domova, kterou si nedobrovolně vyzkoušela většina firem, zůstala oblíbeným benefitem a v určité míře je dnes už součástí běžné firemní praxe, alespoň u těch profesí, kterým to náplň práce dovoluje. A zatímco ve Spojených státech zaměstnavatelé nutí své lidi vrátit se na pět dní v týdnu do kanceláře, v Česku je nálada o poznání svobodnější. A nezaměstnanost tak nízká, že i kdyby zaměstnavatelé chtěli povinnou docházku na pracoviště vyžadovat, netahali by za silnější konec provazu.

„Pracovní trh začíná ovlivňovat generace, která vyžaduje velkou flexibilitu,“ všímá si trendů Jakub Matoušek, provozní ředitel společnosti Impact Hub, která poskytuje coworkingové prostory a sdružuje lidi zaměřené na sociálně nebo environmentálně prospěšný byznys ve třech největších městech Česka. Požadovaná flexibilita se týká typu úvazku, pracovní doby i právě místa výkonu práce. O tom, zda budou pracovat z kanceláře, z obýváku, z kavárny nebo třeba z vlaku, chtějí mladí lidé do velké míry rozhodovat sami. A nutit je sedět každý den na pevně dané firemní adrese je za současných podmínek na pracovním trhu už téměř nemožné.

Nejpohodlnějším řešením se krátce po pandemii zdál být vstřícný postoj k oblíbeným home officům. Nechat zaměstnance pracovat doma bylo populární, a pro firmu to navíc mělo i jisté zdravotní a ekonomické výhody. Brzy se ale ukázalo, že to může mít neblahý dopad na produktivitu, ale také na celkovou motivaci a loajalitu pracovníků. Oni sami už si často uvědomují, že k efektivnímu zvládání svých úkolů potřebují změnit prostředí a setkávat se s dalšími lidmi, stejně jako zůstat v osobním kontaktu se svým pracovním týmem a firemní kulturou. Ovšem ne už pětkrát týdně od rána do večera v kanceláři na druhém konci města, jak tomu bylo před pandemií. A tak začala růst obliba alternativních řešení, jakým je například využívání sdílených pracovních prostor.

Impact Hub Inkubátor byznysových nápadů se společenským nebo environmentálním dopadem a poskytovatel coworkingových prostor působí v Česku od roku 2010. Sdílené kanceláře a zasedačky nabízí v Praze, v Ostravě a v Brně, kde letos otevře další pobočku. Brzy také zahájí provoz v Mladé Boleslavi. Kromě pronájmu kancelářských prostor zapojuje své členy do vzdělávacích a akceleračních programů nebo komunitních aktivit zaměřených na sociální a environmentální dopad podnikání.

Ty první vznikaly už na začátku tisíciletí z přirozené potřeby ušetřit na pronájmu vlastní kanceláře. Skupina spřátelených freelancerů si obvykle pronajala společnou místnost k práci a postupně se tato praxe rozšiřovala a institucionalizovala až do dnešní podoby profesionálních hubů a velkých podnikatelských komunit. Těží z nich kromě nezávislých profesionálů i například zaměstnanci zahraničních firem nebo ti, kdo pracují na dálku pro společnost sídlící ve vzdálenějším městě.

Začínají být ale lákavé i pro zaměstnance, kteří zkrátka nechtějí za prací dojíždět, což je podle Matouška v českém prostředí velmi typické. „Nejvíc je to znát v Praze. Když jsme ukončili Impact Hub na Vinohradech, doufali jsme, že naši klienti se přesunou do naší další pražské pobočky na Smíchově. Ale řekli nám, že si radši najdou jiné místo k práci ve svém okolí,“ vypráví své zkušenosti. Hodinová cesta do práce už řadu lidí odradí, raději si s notebookem sednou do kavárny a využijí čas efektivněji. Proto se podle Matouška v hlavním městě vyplatí mít v každé čtvrti nějaký prostor, kde mohou lidé pracovat.

Zmenšit kanceláře a ušetřit

Přesun lidí na alternativní pracoviště je trend, který má i zásadní ekonomické příčiny. Vysoké ceny nájmů a energií v posledních letech nutí firmy přemýšlet nad tím, jak využívat svůj prostor efektivněji. „Jestli se před pandemií pohybovala obsazenost klasických kanceláří mezi 70 a 90 procenty, dnes je to kolem 60 nebo i méně,“ upozorňuje Matoušek. To vede zaměstnavatele k tomu, že zmenšují své dlouhodobě pronajímané prostory a doplňují je nebo nahrazují alternativními formami flexibilních kanceláří.

Firmy, které si dříve mohly dovolit obsadit několik pater velkých kancelářských budov, už tyto prostory dál nerozšiřují, spíše z nich ustupují a nabízejí svým týmům předplacený prostor v coworkingových centrech, kde mohou kapacitu pracovních míst pružně přizpůsobit svým potřebám. „Flexibilní kanceláře jsou v poslední době stále žádanější. I proto Impact Hub v druhé polovině letošního roku otevře v Brně nový prostor zaměřený na tento segment trhu. Spolupracujeme na tom s investorem MSI, který našemu konceptu věří,“ prozrazuje Matoušek. Nové kancelářské prostory otevře Impact Hub v rozvíjející se lokalitě Trnitá blízko brněnského nákupního centra Galerie Vaňkovka. Na 800 metrech čtverečních tu vznikne 22 plně servisovaných kanceláří pro čtyř‑ až čtyřicetičlenné týmy, zasedací místnosti a odpočinkové zóny.

Zatímco běžné coworkingové prostory obvykle vypadají jako velká otevřená kancelář, kam může jednotlivec s předplaceným vstupem přijít, sednout si k libovolnému stolu a pracovat s využitím společného zázemí, flexibilní kanceláře jsou personalizovanější. Fungují tak, že si firma na stanovenou dobu pronajme určitý počet pracovních míst nebo zasedacích místností a tento prostor je pro ni vyhrazený, takže ho může přizpůsobit své kultuře a potřebám.

„Hlavní výhodou je pružná smlouva, kterou firma může rychle vypovědět nebo rozšířit, když se její nároky na kapacitu v průběhu času změní,“ popisuje službu Matoušek. Velkým přínosem pak pro firmu je, že zaplatí jen za prostor, který reálně využívá, na rozdíl od pronájmu vlastní velké budovy, kde firmy často dlouhodobě platí za prázdné židle svých zaměstnanců pracujících z domova.

Matoušek zároveň pozoruje rostoucí nároky firem na technické vybavení, hospodárnost budovy, kvalitu prostředí a dostupnost služeb. „Počítáme s tím, že v budoucnu přijdou od našich klientů i požadavky na reportování ESG (pomáhá hodnotit dlouhodobou udržitelnost organizací a firem, pozn. red.). Chceme být na to připraveni,“ říká šéf sdílených kanceláří.

Z metropolí do menších měst

V pražském centru společnosti Impact Hub aktuálně fungují obě služby zároveň. V jednom patře budovy je coworkingový prostor a ve druhém si už jednotlivci nebo firmy pronajímají fixní pracovní místa. Obě skupiny zároveň využívají samoobslužný bar, zasedací místnosti a také mají možnost účastnit se workshopů nebo net­workingových aktivit. „Pro určitou skupinu našich klientů je to jedna z hlavních motivací pro členství v naší komunitě. Vytváříme pro ně příležitosti, jak se ve své práci posunout a propojit se s inspirativními a stejně smýšlejícími lidmi. Máme velkou databázi kontaktů napříč různými profesemi a také napříč městy, ve kterých působíme,“ pokračuje Matoušek.

Flexibilní kanceláře zatím vznikají především ve velkých městech, různé formy coworkingových prostor se ale stále častěji objevují i v těch menších. S rostoucími cenami bydlení v metropolích se struktura pracovního trhu mění, stále víc „kancelářských“ profesí se stěhuje do lokalit, ze kterých do zaměstnání dojíždí jen občas a většinu času pracují na dálku. Právě ti pak vyhledávají místa k práci v okolních kavárnách, knihovnách nebo dalších místech, kde se mohou na svou činnost soustředit lépe než doma.

