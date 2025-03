Premiér Petr Fiala při vyjádřeních pro novináře před schůzkami s evropskými partnery a po nich, jako byla ta ve čtvrtek, už nějakou dobu opakuje jednu tezi: nejdůležitější bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu je její vlastní silná armáda. „Ta bude potřeba teď i v budoucnu,“ zopakoval tuto tezi Fiala i po čtvrteční schůzce koalice ochotných, tedy evropských spojenců Kyjeva, v Paříži.

Většina článků a analýz se soustřeďuje na to, co ukrajinské armádě chybí. V čem je v porovnání s tou ruskou slabší. Ale pohled na ukrajinské vojáky jinou optikou, například porovnání s tím, co mají a umí armády evropských členů NATO, nabízí trochu odlišný obrázek: po tříleté válečné zkušenosti je ukrajinská armáda patrně nejlepší v Evropě. A hlavně může určovat trendy do budoucna, kterých může využít prudce rostoucí ukrajinský zbrojní průmysl – až tedy dostane povolení vyvážet své výrobky do zahraničí.

