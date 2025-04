První ročník SpringTEEN slavil velký úspěch, a tak Pražské jaro i letos připravuje tvůrčí, veskrze zábavné odpoledne pro děti a teenagery. Uskuteční se v sobotu 31. května v lehce „potterovských“ prostorách Anežského kláštera a k vidění a slyšení toho bude skutečně víc než dost. Program totiž kombinuje interaktivní koncerty s workshopy, vše nakonec vyústí ve Velké finále.

Jan Cina, Skety a robot

Architektkou originálního projektu je Klára Boudalová, která se dlouhodobě věnuje koncertům pro děti a také vydává populární audioknihy Nebojte se klasiky. Program SpringTEEN pojímá v kreativním duchu a podle své vlastní metody, kterou nazvala Valentiana. Jejím cílem je publikum při koncertech maximálně pobavit, doslova při tom zbořit bariéru mezi hledištěm a jevištěm.

Diváky ve věku od šesti do sedmnácti let provedou letošním SpringTEEN herec a zpěvák Jan Cina, vokální sexteto Skety a SpringTEEN Band, což je ansámbl složený z profesionálních orchestrálních hráčů a jazzmanů, kteří jsou otevřeni kreativním metodám a mají zkušenosti nejen s rozličnými hudebními žánry, ale hlavně s dětmi. „Všechny tyto osobnosti ještě nikdy nestály společně na jednom pódiu, což přidá určitě celé akci na spontánnosti,“ těší se Klára Boudalová. „Neopakujeme nic z loňského roku. A vůbec největší novinkou je, že do světové premiéry skladby, kterou pro nás v motoráčku mezi Zručí nad Sázavou a Prahou píše při svých cestách Petr Wajsar, se budou moci zapojit všichni účastníci. Zažijí tak, jaké to je sdílet pódium s profesionálními hudebníky.“

Jinými slovy, v Anežském klášteře se bude poslední květnovou sobotu muzicírovat ve velkém a také s nejrůznějšími instrumenty, se zpěvem pomohou členové Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.

„V jednu chvíli nechám všechny děti a teens zvučit na kazoo nebo pračkofon a do toho bude Honza Cina rapovat. Na nácvik budeme mít čtyřicet pět minut, takže to bude prostě velký experiment,“ popisuje Petr Wajsar. A Jan Cina k tomu dodává: „Pro karaoke jsem se snažil vybrat skladby, které mě baví a jsou pro mě určující. Zazní písnička z pohádky, taky jsem vybral jednu romskou, kterou znám od Idy Kelarové, a zazpívám i Tygrovaný sprej od skupiny 7krát3.“

Pro řadu dětí bude zážitkem určitě i setkání s vokálním sextetem Skety, který často spolupracuje s Vojtou Dykem, účinkuje na předávání cen Český lev a ve StarDance. Skety skvěle ovládají klasiku, jazz, rap nebo beatbop.

A stejně jako v loňském roce přijde i robot. Loni děti nadchnul sympatický YuMi, který se naučil hrát na marimbu, letos programuje partner akce, společnost ABB, robota jménem GoFa.

„Technologie nám pomůžou s hudební tvorbou. Budeme mít bubenický stroj ze stykačů a rozvodnic, na který půjde zahrát a vytvářet překvapivé zvuky, a roboti budou letos také tančit,“ usmívá se Klára Boudalová.

Jak se staví pračkofon

V rámci hravého tvůrčího odpoledne připraví Pražské jaro pro děti a dospívající také řadu workshopů. Mohou se například zapojit do práce v dílně nazvané Virtuální symfonie anebo se přihlásit do Výtvarného ateliéru, který připravuje Národní galerie Praha.

Workshopy se konají souběžně, je tedy nutné si mezi nimi vybrat, každý je přitom koncipován pro určitou věkovou skupinu.

Kdy se komu ovšem jen tak poštěstí, aby si mohl postavit vlastní hudební nástroj? Tahle „disciplína“ bude bezesporu jednou z hlavních atrakcí. Při workshopu nazvaném Vytiskni si hudbu si budou účastníci vyrábět nástroje na 3D tiskárně a vzápětí si budou moci v praxi ověřit, jestli skutečně hrají. V jiné dílně budou vznikat zase pračkofony.

„Již nějakou dobu se výrobou netradičních hudebních nástrojů zabývám a vlastním jich celou sbírku. V loňském roce jsme na SpringTEEN vytvářeli nástroje ze zeleniny nebo z krabice od pizzy, letos dojde na pračkofon, což je v podstatě kazoo. Postavíte jej jednoduše z odtokové roury, která se navrtá, vloží se do ní blána a zpívá se do ní stejným způsobem jako do kazoo,“ vysvětluje Klára Boudalová, vynálezkyně netradičního hudebního nástroje.

Foto: Milan Mošna

Další kreativní úlohy čekají na mladé publikum i při dalších workshopech. Například v ateliéru s názvem Skladatelem snadno a rychle budou účastníci vyluzovat zvuky na předměty, které si sami přinesou, anebo se pokoušet hrát na nástroje, jež aspoň někdy drželi v ruce. „Pracujeme s tím, co se nám sejde na místě. Hudba je výsledkem skupinového snažení,“ vysvětluje organizátorka. „Tento přístup je vstřícný ke všem a zaručeně také odbourává trému. Při SpringTEEN totiž nenajdete prostor, kde byste se mohli dopustit chyby. Vše, co se děje, je součástí společné hudební interakce. V našem týmu totiž věříme tomu, že čím víc je člověk zatažen a zasvěcen do procesu tvorby, tím víc se tréma rozpouští. Jde o to něco zažít, nejde o výkon, byť budeme mít možnost sledovat i vysoce profesionální hudebníky.“

Celý koncept SpringTEEN směřuje k uvolněné atmosféře, která poskytuje odpočinek, zábavu a spoustu nápadů. Je to tedy i prostředí vhodné pro začínající influencery a tvůrce obsahu všeho druhu, kteří hledají inspiraci – řekněme koření – pro svou tvorbu. Každý si tu prostě najde, co je mu nejbližší, nejpříjemnější, co jej zajímá a baví.

Poznámka na konec: Řada akcí je open air, proto organizátoři doporučují vzít s sebou teplejší oblečení a deky či polštářky na sezení.

SpringTEEN

Koncerty & workshopy

Jan Cina, vokální sexteto Skety, Dětský pěvecký sbor ČRo a SpringTEEN Band, Anežský klášter, 31. května