Proč nedokážu porazit akciové indexy? To je častá otázka, kterou si kladou drobní investoři, kteří se rozhodli investovat své peníze na burze. Je přitom jedno, jestli si jako svůj benchmark zvolí index S&P 500, MSCI World nebo FTSE All-World index. Z dostupných dat plyne, že průměrný retailový investor měl v minulosti roční průměrný zisk 2,1 procenta. Zatímco index S&P 500 dosahoval roční výkonnosti zhruba osm procent. Jde o data společnosti OneDigital za 20 let od roku 1996 do roku 2015.

Ani novější porovnání ale nenabízí důvod k optimismu. Podle údajů americké banky JPMorgan z loňského listopadu byl za rok 2024 průměrný výnos drobného investora 3,7 procenta, zatímco index S&P 500 dosahoval v té době zhodnocení 25 procent. Drobní investoři totiž často opakují jednu zásadní chybu.

Co se dočtete dál Jaké emoce ovlivňují akciové investice.

Jak drobní investoři reagují na volatilitu trhu.

Jak se liší úspěšnost drobných a institucionálních investorů.

Jak překonat psychologické bariéry při investování.

Jak negativní zkušenosti ovlivňují přístup investorů k riziku.