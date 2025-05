Od lednového návratu Donalda Trumpa do oválné pracovny Bílého domu zažívá mezinárodní obchod bouřlivé otřesy, vyvolané hlavně nekompromisní celní ofenzivou, která mění podmínky doslova ze dne na den. Co dnes platí, může zítra skončit. A co se minulý týden zrušilo, může už zítra opět tvrdě zasáhnout do hry.

Hospodářské noviny přinášejí přehled klíčových událostí posledního týdne, které formují novou etapu globální obchodní bitvy.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co znamenají Trumpova cla pro budoucnost globálního obchodu.

Jak Evropa láká Bílý dům miliardovou nabídkou a proč Japonsko vytahuje dluhové trumfy.

Proč Microsoft obchodní válku zatím vyhrává – a Apple tratí.

Jak Čína skrytě ustupuje, zatímco Huawei nahrazuje Nvidii.

Které firmy těží z paniky a jak Tesla prodává „předcelní“ zboží.