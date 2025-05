Fotbalový klub Bohemians 1905 představil novou podobu modernizovaného Ďolíčku. Vršovický stadion bude uzavřený a v tradičních zeleno‑bílých barvách. Nově vyroste jižní tribuna směrem k tramvajové zastávce a unikátní bude „plochá“ východní tribuna, která bude svým řešením připomínat stadion La Bombonera argentinského klubu Boca Juniors. První vizualizaci představili majitelé vršovického celku, předseda představenstva Dariusz Jakubowicz se svým synem a ředitelem klubu Darkem Jakubowiczem.

Bohemians v listopadu získali od města dlouhodobý pronájem stadionu na dalších 60 let. Mohou se tak pustit do potřebných úprav Ďolíčku, který přestává stačit současným požadavkům.

Autorem návrhu je architekt Arnošt Navrátil, jenž v minulém století projektoval současný Ďolíček. „Pan architekt chtěl vytvořit skvost Vršovic, na který se budou jezdit dívat fanoušci i z celého světa. S jeho osobou se uzavře krásný příběh,“ uvedl ředitel klubu.

Kapacita Ďolíčku vzroste na více než osm tisíc míst. Majitelé Bohemians na konci roku odhadovali náklady na 300 až 350 milionů korun. Rekonstrukce zřejmě bude stát více. „Je to dražší, ale ne nějak katastrofálně,“ podotkl Dariusz Jakubowicz. „Jako rodina máme připravené prostředky na 50 procent rekonstrukce. Spoléháme i na to, že se nám podaří nalézt další partnerství. Počítáme i s dalšími příjmy,“ dodal.

První práce by měly být zahájeny během léta, v ideálním případě bude projekt dokončený do pěti let.