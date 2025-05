Pryč je doba, kdy by se Ukrajina bez západní vojenské pomoci ve válce proti Rusku rychle zhroutila. Ukrajinci obdivuhodně zapracovali na svých obranných schopnostech, které jsou nyní až na překvapující výši. V rozhovoru s HN to tvrdí finská odbornice na obranu a bezpečnost Minna Ålanderová z respektovaného britského think-tanku Chatham House.

Vhodný je podle ní přístup Dánska, které ukrajinskému obrannému průmyslu dává peníze a ten pak vyrábí to, co země potřebuje. „Evropě to usnadňuje případné rozhodování o pokračování podpory Ukrajiny – pokud to, co budou Ukrajinci potřebovat, budou z velké části peníze, bude to pro Evropany mnohem jednodušší, protože peněz máme rozhodně víc než vojenského vybavení,“ tvrdí Ålanderová. S HN mluvila na dvoudenní pražské konferenci Europe as a Task.

Co se dá čekat od červnového summitu zemí NATO v Haagu, kam přijede Donald Trump?

Cokoliv řeknu, může být za tři dny úplně jinak, ale mám dojem, že Američané nechtějí zcela opustit NATO. To nejlepší, v co můžeme doufat, je, že neoznámí žádné zásadní stažení svých jednotek z Evropy. Každopádně čím méně pozornosti Trump Severoatlantické alianci věnuje, tím lépe pro nás v Evropě. Takže je vlastně zvláštní, že na summitu tomu z definice pozornost bude muset věnovat. Tím roste nepředvídatelnost případných amerických rozhodnutí. Rizikem je, že Trump začne přemýšlet, jaké další výhody nebo ústupky pro USA by mohl od svých partnerů v NATO požadovat.

