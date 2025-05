Až doposud to vypadalo, že sociální demokraté půjdou letos do voleb buď samostatně, nebo na kandidátkách hnutí ANO. Podle informací HN jsou však ve hře i další, možná ještě překvapivější varianty. Zvlášť s ohledem na to, jak si jednotlivá uskupení stojí. Jasný favorit voleb hnutí ANO, které v průzkumech pravidelně překonává hranici 30 procent hlasů, by mohlo SOCDEM, jejíž maximum je 4,5 procenta z dnes zveřejněného průzkumu Medianu, vzít rovnou do koalice. A současně s tím není vyloučeno, že by se přidal ještě třetí hráč.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál S kým by sociální demokraté mohli jít letos do voleb?

Jak reagují představitelé ANO na možnost koalice se SOCDEM?

Co by ANO ze spolupráce s výrazně slabšími stranami získalo?