Rozbalují se, tudíž se netřou o sliznice. Česká firma Riocath vyvinula katetry, které se do těla dostanou bezbolestně a nezanesou do něj infekci. Mají totiž dvě vrstvy, přičemž ta vnitřní se postupně rozbaluje. Inovaci vyvíjela česká firma Riocath dvanáct let, nechala ji patentovat, certifikovat a nyní se testuje na JIP v Motole a několika dalších nemocnicích. Většinovým vlastníkem Riocathu je Fond národního duševního bohatství Riocath, který vývoj a získání patentů doposud financoval. Vložil do něj desítky milionů korun. Zakladatelem a klíčovou osobou projektu je inovátor Miroslav Svoboda. Zatím je katetr patentovaný pro urologii, v příštích letech by chtěl Riocath použití rozšířit i do dalších medicínských oborů. Aby mohl získání dalších patentů financovat, nabízí investorům své akcie. Koupit si je mohou pouze Češi a Slováci. „Chceme, aby české objevy zůstaly v českých rukách,“ říká Svatopluk Němeček, bývalý ministr zdravotnictví a nový předseda Investiční a ekonomické rady Riocathu.

V čem je váš katetr jiný oproti běžně používaným katetrům?

Katetry se používají v mnoha medicínských oborech. Je to vlastně trubice, kterou potřebujete dostat do těla, ať už do močové trubice nebo do dalších otvorů. Lékaři se snaží, aby to bylo nebolestivé a nebylo to nepříjemné. Ovšem ať děláte cokoliv, při zavádění katetrů dochází k mikrotraumatům sliznice a je velké riziko, že do těla zanesete infekci a způsobíte komplikaci. Náš princip katetrů, s nímž kolegové přišli již před dvanácti lety, je revoluční v tom, že jde o trubičku, která je tvořená dvěma vrstvami. Jedna vrstva se postupně vybaluje dovnitř a druhá po ní klouže. Ta vnitřní, vybalující se vrstva je zcela netknutá, nijak tělo nepoškozuje, nezpůsobuje traumata. Navíc tím, že se katetr do těla nezasouvá, ale postupně se vybaluje, je pro pacienta zavádění komfortnější a zmenšuje se bolestivost zákroku. Vnitřní vrstva je zcela sterilní, takže tento katetr nezanáší do těla infekci, což je velmi důležité například u starších pacientů, kteří mají zhoršenou imunitu.

Na co konkrétně se váš patentovaný a certifikovaný katetr používá?

Hotový a připravený nyní máme močový katetr pro použití hlavně v urologii. Jde o speciální katetry určené pro nespecifické zákroky, velmi často je třeba vycévkovat pacienta, protože není schopen například po operaci nebo po nějakém traumatu sám močit. Ale v principu by se naše technologie dala použít například v plicní medicíně, v gastroenterologii, v kardiologii a dalších medicínských oborech. Patent pokrývá celý mechanismus katetru a různá využití. To ale bude vyžadovat další certifikaci a dlouhý vývoj.

Jak dlouho trvá získání patentu a certifikace u takové medicínské inovace? Je to náročné?

Celý ten proces trval mnoho let. Patenty týkající se medicíny a použití na člověku jsou velmi náročné a velmi drahé. Vlastníkem patentu je společně s Riocathem také Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který spolupracoval zejména na vývoji speciálního materiálu a konstrukčního řešení.

Nyní tyto katetry testují čtyři nemocnice, například v Příbrami, v Kolíně, jednou z nich je i pražská Fakultní nemocnice v Motole. Jak jsou lékaři s katetry spokojeni?

Celkově si je pochvalují. Samozřejmě jde o jiný způsob zavádění než u běžných katetrů, které se jen zasouvají. Ve vědecké radě Riocathu je i pan profesor Milan Kvapil, který vede geriatrickou kliniku v Motole, a ten ze své zkušenosti doporučil, že právě tento katetr umožňuje nabrat moč na rozbor bez kontaminace z vnější kůže. Podařilo se nám také domluvit, že se naše katetry začnou zkoušet i v několika moravských nemocnicích, v Bohumíně, Havířově, Frýdku‑Místku, Karviné a Třinci. Nyní jednáme zhruba s desítkou dalších nemocnic. Lékaři nám dávají zpětnou vazbu, na co všechno by se ještě tento princip dal uplatnit.

Proč pořád testujete, když jsou lékaři spokojeni a technologie už je patentována? Proč se již vaše katetry běžně nepoužívají?

Tyto katetry fungují trochu jinak, než jak jsou lékaři a sestry zvyklí. Takže i oni se s nimi musí naučit pracovat, musí si je osahat, sžít se s nimi při každodenním použití.

Nedávno jste spustili plně automatizovanou výrobní linku v Pardubicích, která dokáže vyrobit více než 15 tisíc těchto katetrů měsíčně. Máte pro ně už nasmlouvané odběratele?

Jsme na začátku byznysové fáze. Ta linka funguje relativně krátkou dobu, jednáme teď s lékárnami, aby katetry prodávaly pacientům, kteří by si je chtěli koupit. Další fáze bude, že zajistíme distribuci do nemocnic, v nichž s katetry Riocath již mají zkušenost. A třetí fáze je, že jednáme i s některými soukromými zahraničními klinikami, které by o naše katetry rovněž měly zájem. Odhaduji ale, že fáze, kdy naše katetry budou v nemocnicích běžně používanou pomůckou, je otázka příštího roku. Ve zdravotnictví není lehké dostat se do hlavní distribuční sítě, navíc s produktem, který není masový, ale je určen pro užší skupinu pacientů.

Budete vyrábět vždy v Česku, nebo přemýšlíte i nad přemístěním výroby do zahraničí?

Ano, co se týče startovní fáze, chceme být v Česku. A chceme, aby čeští pacienti tyto katetry dostali k využívání jako první. V budoucnosti se ale nebráníme expanzi do zahraničí a jednáme o výrobě i s partnery v několika dalších zemích Evropy, například v Norsku nebo ve Švýcarsku. Myslím ale, že to ještě nějaký čas potrvá.

Již loni v létě jste ohlásili prodej akcií. Jak to dopadlo?

Tato fáze prodeje je ukončená, nabídka byla zaměřená na české lékaře a zdravotníky. Přinesla několik desítek milionů korun, akcií se prodaly vyšší desítky. I pro tento zájem jsme se rozhodli uvolnit další, nyní s omezením jen pro Česko a Slovensko a bez oborového omezení. Chceme, aby si je koupili ti, kteří chtějí podpořit naši inovaci a vidí ji jako investiční příležitost. Prodej akcií by měl financovat vývoj katetrů do dalších oblastí medicíny, například do zmíněné kardiologie, pneumologie a podobně.

Svatopluk Němeček předseda investiční a ekonomické rady Riocathu Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, titul MBA získal na Brno International Business School. Od roku 1996 pracoval na interním oddělení bohumínské městské nemocnice, kterou pak od roku 2002 řídil. V roce 2005 se stal ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava. Do roku 2024 byl členem sociální demokracie, za tuto stranu také zastával post ministra zdravotnictví v letech 2014 až 2016.

Kolik akcií nabízíte a jaká je jejich cena?

Jde o sedmdesát kmenových akcií, každá po třech milionech korun. Je tam garantován zpětný odkup po dobu tří a půl let pro ty investory, kteří by časem viděli investiční příležitost jinde.

Hledáte i investory, kteří by do Riocathu vstoupili napřímo?

V současnosti má vlastník plán nepouštět do firmy velké zahraniční investory. I zmíněná možnost nákupu kmenových akcií je omezena pouze na občany a firmy z Česka a Slovenska. Většinový majitel akcií odmítá akcie nabídnout investorům z jiných zemí. Máme totiž zájem udržet Riocath v českých rukách a pokud možno naši inovaci dovést do fáze, kdy katetry budeme schopni sami v dostatečném objemu vyrábět a prodávat.

Proč jste se k tomuto kroku omezit prodej akcií na Čechy a Slováky rozhodli?

Často se mluví o tom, že Česko už nemá být jen montovna, ale bohužel mnoho českých nápadů již bylo do zahraničí prodáno a montovnou jsme. I díky tomu, že spoluvlastníkem patentu je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, panuje kolem naší inovace představa, že by Česko mohlo světu přinést podobnou přelomovou inovaci, jako byly třeba kontaktní čočky Otto Wichterleho. Naší inovační prioritou je rozšířit katetry Riocath i do dalších medicínských oborů. Samozřejmě bavíme se o horizontu mnoha let.

