Data potvrzují ohromné momentum, jaké v této dekádě nabírají čínské automobilky, a to zejména v kategorii elektromobilů a plug-in hybridů. Tam Čína již zaujímá téměř polovinu celosvětového trhu. Odhadovaná výrobní kapacita Číny je navíc 72 milionů automobilů ročně, což je více než dvojnásobek součtu výrobních kapacit v USA a Evropské unii a téměř tolik, kolik se globálně v roce 2024 vyrobilo.

Náskok se musí projevit i v rychlém růstu podílu čínských vozů na náročném trhu EU. To umocňuje fakt, že čínský trh je už přesycený. Odhad desetiprocentního průniku na evropský trh všech automobilů do deseti let ze současných čtyř procent je tak poměrně konzervativní. Přitom dnes už každý osmý elektromobil v EU nese čínskou značku.

Nejde ale jen o data. Měli bychom se podrobně dívat i na samotné kořeny čínského úspěchu. Dobře je ilustruje příběh společnosti BYD, která už před dvěma lety sesadila z trůnu nejprodávanější značky elektromobilů Tesla.

BYD vznikla před třiceti lety jako výrobce baterií. Záhy vstoupila na trh automobilů se spalovacími motory. Pak přidala vlastní těžbu lithia, ale i výrobu polovodičů a čipů. Touto vertikální integrací si BYD vytvořila podmínky současného úspěchu, kterým ambice nekončí. Už příští rok chce zvětšit svou výrobní kapacitu na 6,6 milionu vozů za rok a vstoupit tak do první ligy největších automobilek, tedy stát se světovou dvojkou za Toyotou.

Jistě, čínské společnosti mají různé objektivní výhody. Od obřího vlastního trhu přes různou formu podpory od domácích autorit. Nářkem si však nijak nepomůžeme. Chceme-li si udržet konkurenceschopnost, nemůžeme se spoléhat jen na změny z „Bruselu“. Leccos se dá naučit od bývalého učně, Číny. Příběh BYD ukazuje nejen strategický tah na branku, ale i schopnost rychle se adaptovat na průnik nových technologií včetně robotizace a AI.

Právě v této oblasti mají evropští výrobci rezervy i jedinečnou příležitost. Tou je navázání na přednosti, které si stále drží: kvalitu, dobré zákaznické služby, včetně servisu, a oblibu značek.