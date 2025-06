Lídr hnutí ANO Andrej Babiš půjde i do říjnových sněmovních voleb v roli obžalovaného z padesátimilionového dotačního podvodu při stavbě Čapího hnízda. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze v čele s Evou Brázdilovou totiž již podruhé zrušil prvoinstanční verdikt, kterým soudce Městského soudu v Praze Jan Šott Babiše i jeho dřívější spolupracovnici a nyní europoslankyni ANO Janu Nagyovou osvobodil.

Předsedkyně odvolacího senátu přitom prvoinstanční verdikt velice ostře zkritizovala a Šottův osvobozující verdikt z loňského února označila za „nepochopitelný“.

Babiš podle obžaloby na přelomu let 2007 a 2008 zajistil vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu, když ji papírově přepsal na svou partnerku a děti. Podle žalobce to udělal účelově, aby jako samostatná firma mohla požádat o dotaci určenou pro malé a střední firmy. Šottův senát svůj osvobozující verdikt postavil na tom, že Babišovo tvrzení, že akcie farmy převedl na své blízké proto, aby si vyzkoušeli podnikání, nešlo bez pochybností vyvrátit.

„To lze zcela vyloučit,“ konstatovala naopak Brázdilová, která poté více než tři hodiny odůvodňovala, proč byl verdikt Šottova senátu chybný. V řadě případů prý Šott popřel sám sebe. A bylo prý zcela zjevné, že farma bez Agrofertu za zády nemohla přežít. A sám Babiš byl i u klíčových rozhodnutí.

Podle ní například tehdejší Babišova pravá ruka přes dotace Jana Nagyová musela dobře vědět, že farma nesplňovala podmínky, aby uvedenou dotaci dostala, a v žádosti nepravdivě uvedla, že je malý či střední podnik. Brázdilová pak dlouze rekapitulovala, proč definici malého a středního podniku farma nesplňovala: Sama nebyla schopna plnit své závazky, byla zcela závislá na Agrofertu, půjčkách od něj a také na inzerci. I financujícími bankami byla považována za součást Agrofertu a reklama, kterou dostala zadanou od firem ze skupiny Agrofert, byla nesmyslná – stamiliony z ní na farmu tekly už v době, kdy šlo o pouhé staveniště.

Senát Brázdilové ovšem nemohl verdikt v neprospěch Babiše a Nagyové otočit – pokud s osvobozením nesouhlasí, může odvolací soud pouze vrátit případ k novému projednání prvoinstančnímu soudu. Nesmí ani dát pokyn, jaký má vynést verdikt, ale pouze určit, jaké důkazy má vzít při novém projednání v potaz a jak je hodnotit.

Případ bude řešit znovu Šottův senát, je ale nepravděpodobné, že by to stihl ještě před senátními volbami, které budou první říjnový víkend.

Na opětovné zrušení osvobozujícího rozsudku již zareagovali politici, podle nichž by předseda ANO do konečného verdiktu neměl kandidovat. „Andreje Babiše bohužel známe včetně jeho přístupu k politické kultuře – nikdy neodstúpím, nikdy. Je ale rozhodně namístě, aby z toho konečně vyvodil osobní odpovědnost, pro jednou se zachoval jako čestný politik a odešel ze všech funkcí do konečného soudního verdiktu,“ uvedl například předseda lidovců Marek Výborný. Sám Babiš ještě před vynesením verdiktu zopakoval, že je stíhán kvůli svému vstupu do politiky a celou kauzu podle něj vymyslel tehdejší „politický establishment“, když zjistil, že s ním nebude dělat „kšefty“.

Podle oslovených politologů je ale nepravděpodobné, že by nynější verdikt měl vliv na voliče ANO. „Tvrdé jádro voličů ANO neovlivní, protože ti kauzu považují za zinscenovaný útok na Andreje Babiše,“ domnívá se například Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně.

Policie loni na podzim obvinila také finanční ředitelku Agrofertu Petru Procházkovou a člena představenstva jeho dceřiné firmy Imoba Františka Šlingra z křivé výpovědi. Návrh na jejich stíhání dal právě Šott kvůli tomu, že jejich výpovědi o vazbách Agrofertu a Čapího hnízda byly v rozporu se svědectvími dalších osob.

Čapím hnízdem se ve vedlejší větvi zabývají stále i civilní soudy. Ty řeší, zda si firmy ze skupiny Agrofert fiktivní reklamou během jeho výstavby nesnižovaly daňový základ. Policie také vyšetřovala, zda se tím nedopustily trestného činu krácení daní, ale případ nakonec odložila. Nicméně finanční úřady dceřiným firmám Agrofertu následně začaly doměřovat z neuznané reklamy daně a soudy jim dávají za pravdu.