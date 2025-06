Během posledního desetiletí se retail parky etablovaly jako klíčová součást maloobchodní infrastruktury v České republice. Jejich atraktivita spočívá zejména v jednoduchém konceptu – jednopodlažní budovy s přímým přístupem z parkoviště, nízkými provozními náklady a vysokou flexibilitou pro nájemce. Tento formát se osvědčil jak v menších městech, kde často představuje hlavní nákupní zónu, tak i v okrajových částech velkých aglomerací, kde doplňuje nabídku tradičních obchodních center.

Pandemie covidu-19 a následný růst online prodeje dočasně ovlivnily nákupní chování zákazníků, avšak retail parky z této situace vyšly relativně silné. Jejich zaměření na potřeby každodenního nákupu, dobrá dostupnost autem a možnost rychlého a cíleného nákupu z nich učinily preferovaný formát. Významnou roli hraje i důraz na tzv. value for money – retail parky jsou většinou pronajaté diskontním řetězcům a značkám orientovaným na cenově citlivého zákazníka. To odpovídá aktuálním makroekonomickým trendům, včetně inflace a snižující se reálné kupní síly obyvatelstva.

Z pohledu investorů zůstávají retail parky atraktivní díky stabilním nájemním výnosům a nízké míře neobsazenosti. V roce 2024 tvořily retail parky přibližně třetinu všech investic do komerčních nemovitostí v Česku. Dochází také k profesionalizaci trhu – rostoucí počet akvizic ze strany institucionálních investorů, jako jsou bankovní fondy a nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů, potvrzuje důvěru v tento segment. Regionální diverzifikace přitom zvyšuje odolnost portfolií vůči lokálním výkyvům.

Do budoucna se očekává pokračující poptávka po menších, energeticky efektivních projektech s důrazem na ESG standardy. Rostoucí tlak na digitalizaci může ovlivnit další rozvoj tohoto konceptu. Prodejny v retail parcích jsou již dnes propojené s e-commerce a slouží také jako výdejny pro již předem objednaný nákup.

Retail parky tak zůstávají důležitým pilířem českého maloobchodního trhu a i přes dílčí změny v nákupním chování i technologických trendech představují stabilní a adaptabilní formát pro investory, developery i nájemce.

Autor je člen investičního výboru fondu a obchodní ředitel skupiny Realia