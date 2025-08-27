Ze studie Capital Markets k 35 letům inflace v Česku a na Slovensku vyplynulo, že u nás rostly ceny v rámci transformace pomaleji než u východních sousedů. A naopak, v období od přijetí eura Slovenskem v roce 2009 na tom byl náš soused se stabilitou měny lépe než my.
Poslední údaje ale ukazují, že letošní vývoj bude jiný.
Co se dočtete dál
- Které sektory nejvíce táhnou inflaci.
- Jak dovolené ovlivnily meziměsíční inflaci v ČR.
- Kdy a proč by ČNB mohla nebo nemohla začít snižovat úrokové sazby.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.