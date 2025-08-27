Podstatou úspěchu americké formy kapitalismu jsou co nejmenší regulace a minimální role státu. Ta sice od divokého 19. století a hlavně od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století roste, ale jen málokdy měla podobu přímého státního vlastnictví, zvláště u výrobních firem. Výjimkou byly dočasně získané podíly v soukromých firmách v době krizí, jako byla ta finanční v roce 2008.
Až přišel Donald Trump. Za přelomové se považuje rozhodnutí jeho vlády pořídit si deset procent akcií čipové firmy Intel. Ještě předtím, spíš v tichosti, ministerstvo obrany majetkově vstoupilo do firmy MP Minerals, těžící a zpracovávající vzácné suroviny.
