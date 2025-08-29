Umělá inteligence z relativně malého výrobce grafických karet pro nadšence do počítačových her udělala nejhodnotnější firmu na světě. Poslední dva roky Nvidia překonává rekordy v obratu a zisku, ale aktuální hospodářské výsledky přinesly první varování, že zlatá horečka může skončit.
Varovných znamení kolem umělé inteligence je více. Místo prasknutí bubliny ale naznačují spíše nutnost opatrnějšího přístupu a větší důraz na praktické dopady nových technologií, které už nyní ovlivňují pracovní trh.
Co se dočtete dál
- Jaký vývoj ve výsledcích Nvidie vede investory k opatrnosti.
- Kde jsou slabiny aktuálního vývoje systémů umělé inteligence.
- Proč jsou tvůrci AI systémů v ohrožení, zatímco Nvidia pohádkově zbohatla.
