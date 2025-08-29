Umělá inteligence z relativně malého výrobce grafických karet pro nadšence do počítačových her udělala nejhodnotnější firmu na světě. Poslední dva roky Nvidia překonává rekordy v obratu a zisku, ale aktuální hospodářské výsledky přinesly první varování, že zlatá horečka může skončit.

Varovných znamení kolem umělé inteligence je více. Místo prasknutí bubliny ale naznačují spíše nutnost opatrnějšího přístupu a větší důraz na praktické dopady nových technologií, které už nyní ovlivňují pracovní trh.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký vývoj ve výsledcích Nvidie vede investory k opatrnosti.
  • Kde jsou slabiny aktuálního vývoje systémů umělé inteligence.
  • Proč jsou tvůrci AI systémů v ohrožení, zatímco Nvidia pohádkově zbohatla.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.