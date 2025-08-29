Letos je to naposledy, kdy rodiče dětí, které dovršily věku tří let v uplynulých 12 měsících, čekají s nástupem do mateřské školy na září. Od dalšího roku má obec povinnost zajistit místo v předškolním systému pro každé tříleté dítě právě v momentě, kdy oslaví třetí narozeniny.
S nízkou porodností je možné, že v některých oblastech pokryjí poptávku po těchto místech veřejné mateřské školy. Jinde však budou nedostatečnou nabídku míst pravděpodobně doplňovat dětské skupiny.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.