Letos je to naposledy, kdy rodiče dětí, které dovršily věku tří let v uplynulých 12 měsících, čekají s nástupem do mateřské školy na září. Od dalšího roku má obec povinnost zajistit místo v předškolním systému pro každé tříleté dítě právě v momentě, kdy oslaví třetí narozeniny.

S nízkou porodností je možné, že v některých oblastech pokryjí poptávku po těchto místech veřejné mateřské školy. Jinde však budou nedostatečnou nabídku míst pravděpodobně doplňovat dětské skupiny.

