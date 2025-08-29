Zaměstnat ve své firmě manžela či manželku bylo nemyslitelné od samotného počátku podnikání v Česku. Brzy to bude možné. Změnu schválila ve středu vláda ve svém čtvrtém a posledním antibyrokratickém balíčku. Ten přináší také odstranění některých povinností pro velké zaměstnavatele, zubaře nebo lékárny.
Do poloviny příštího roku by měla být dokončena jednání s podnikateli či odbory u zrušení zákazu pracovněprávního vztahu mezi manželi, tedy aby jeden z partnerů zaměstnával druhého nebo s ním měl pracovní dohodu. „Jde o zastaralou právní normu, jejíž potřeba je v současné době minimálně sporná,“ stojí v balíčku, kde se mimo jiné připomíná, že například ve velké firmě se může stát, že je jeden z manželů šéfem toho druhého.
Co se dočtete dál
- Jak se změní pravidla u lékařských posudků pro děti.
- Co se změní pro kostelní zvonice.
- Jaké povinnosti se zjednoduší pro zubaře a lékárníky.
