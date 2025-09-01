V západních demokraciích bylo dlouho „téměř“ jedno, kdo vládne. Časy, kdy klíčové politické strany respektovaly zákonná pravidla a zvyklosti, jsou ale pryč. Zásadní zlom nastal s druhým mandátem Donalda Trumpa a jeho agresivní snahou rozšířit prezidentské pravomoci. Cla, útoky na Fed, vysílání národní gardy do odbojných měst a států, čistky ve vládních agenturách či tlak na univerzity v rámci „kulturních válek“ otřásly americkou demokracií i trhy.
Zatímco akciovým trhům Trump negativní dopad některých kroků kompenzoval omezením regulace a snížením daní, jeho libovůle, nepředvídatelnost a zneužívání sankcí k politickým cílům narušily důvěru zahraničních investorů v dolar a americké státní dluhopisy.
Boj mezi systémovými a antisystémovými stranami se odehrává i v Evropě. Klíčové střety nyní probíhají v Maďarsku a ve Francii. V Maďarsku by mohly dubnové volby ukončit dvacetiletou vládu Viktora Orbána, která zemi přinesla ekonomické zaostávání, epidemii korupce a nekončící konflikty s EU, které ročně stojí Maďarsko miliardu eur na propadlých unijních fondech. Návrat do hlavního proudu evropské politiky a racionálnější politiku by investoři ocenili a již nyní tato vidina prospívá výkonnosti maďarských aktiv.
Ve Francii prezident Macron čelí nepřátelskému parlamentu, který blokuje jeho zásadní iniciativy, včetně rozpočtu. Opoziční strany odmítají nezbytnou fiskální konsolidaci a na začátku září kvůli tomu pravděpodobně padne vláda premiéra Bayroua. Letošní deficit francouzských rozpočtů by se měl pohybovat okolo 5,5 procenta HDP a Francie kvůli rychle rostoucímu zadlužení nahradila Itálii a Řecko v pozici slabého článku eurozóny. Toho si všímají i investoři a francouzské dluhopisy a akcie za zbytkem Evropy letos výrazně zaostávají.
Americký dolar letos prudce oslabil. Bude znehodnocení hlavní světové rezervní měny pokračovat i v následujících měsících?
A české volby? Z domácího pohledu jsou sice opět „přelomové“, ale z pohledu trhů o tolik nejde. Andrej Babiš je vnímán jako byznysmen zahalený do levicového roucha, od kterého nehrozí rozvrat veřejných financí či prudký geopolitický obrat. Nebo ANO?
